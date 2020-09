Manuel Queiroz deixa a TVI e reforça a CMTV

Manuel Queiroz é o novo 'reforço' da equipa de comentadores de futebol da CMTV. O jornalista, 60 anos, tem uma vasta carreira, com passagens por Record, Correio da Manhã, O Comércio do Porto ou o Público. Recentemente, era colunista de O Jogo e comentador da TVI.

Manuel Queiroz vai participar semanalmente, à sexta-feira, no programa Liga D’Ouro, com Paulo Futre, João Malheiro e Octávio Lopes. Vai também assinar opinião no Correio da Manhã.

Depois de Rodolfo Reis, confirmado ontem, trata-se de mais um 'reforço' para a CMTV na entrada da nova época de futebol.