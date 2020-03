Marcelo admite que pico do surto de coronavírus "pode ser um pouco depois de 14 de abril"

A estratégia nacional de resposta à pandemia do novo coronavírus, que visa conter a propagação do vírus de modo a que não se verifique uma sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde, deverá fazer com que o pico do surto seja atingido possa "ser um pouco depois de 14 de abril", diz o Presidente da República.



Em conferência de imprensa realizada no final de uma reunião que contou com os vários órgãos de soberania, partidos e parceiros sociais, além de diversas apresentações técnicas de epidemiologistas das principais entidades de saúde nacionais, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que o pico do surto estimado para 14 de abril por Marta Temido, ministra da Saúde, deverá acontecer "um pouco depois" dessa data.



O Presidente começou por salientar a participação de setores políticos "tão diferentes" nesta reunião, o que destacou como o "sinais mais positivo" do encontro, pois mostra que "estamos todos a remar no mesmo sentido".



Numa altura em que há 2.362 casos de infeção pelo coronavírus confirmados, Marcelo explicou que tem havido uma "preocupação que é visível nos números" e que passa por ter um "crescimento [de novos casos] menos exponencial do que se esperava".



"Isto significa que a pressão sobre o SNS é menor e que o pico pode deslocar-se", prosseguiu notando que embora não seja possível para quando e como o pico será alcançado, "pode ser um pouco depois de 14 de abril". O Presidente da República acrescentou que depois do pico há uma estabilização depois da qual se "começa a descer".



Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que no final deste mês será realizada uma nova reunião nos moldes da que hoje decorreu no auditório do Infarmed, em Lisboa. O Presidente lembrou que o estado de emergência em vigor termina a 2 de abril, pelo que antes terá de ser tomada uma decisão sobre um eventual prolongamento por mais 15 dias, o que exigirá nova "ponderação conjunta" dos responsáveis políticos e dos especialistas no domínio da saúde".