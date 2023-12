Marcelo admite que recebeu um e-mail do filho sobre caso das gémeas luso-brasileiras

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou esta segunda-feira, a imprensa em Belém, para falar sobre o caso das gémeas luso-brasileiras.Foi designado que podiam ser feitas três perguntas por parte dos jornalistas após a sua declaração.

Marcelo referiu que no dia 4 de novembro foi-lhe colocada pela primeira vez "a questão se tinha tido alguma intervenção no processo das duas gémeas num tratamento complexo no Hospital Santa Maria", ao que respondeu que "não se recordava".



O presidente da República acrescentou que há poucos dias foi noticiado que a Procuradoria Geral da República tinha aberto um inquérito sobre desconhecidos da matéria em causa, referindo que "está em condições de dizer que foi possível apurar contra os factos que ocorrem há quatro anos"



O processo das gémeas luso-brasileiras passou-se em dez dias, entre o21 de outubro de 2019 e 31 de outubro de 2019, o que coincidiu com a formação de um governo constitucional.



Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, lhe enviou um email que dizia que um grupo de amigos da família das gémeas se tinha reunido e "tentava que elas fossem tratadas em Portugal". Após isso a documentação foi enviada para o Hospital Santa Maria, mas sem obter resposta.



Maria João Ruela, assessora para assuntos sociais, contactou o Hospital Santa Maria no dia 23 de outubro, ao qual obteve a resposta "o processo foi recebido e estão a ser analisados casos do mesmo tipo. A capacidade é limitada e depende das decisões médicas do hospital e do infarmed".



Nuno Rebelo de Sousa dirigiu-se depois ao chefe da Casa Civil que confirmou a comunicação recebida da consulta lhe disse: "A prioridade é dada aos casos que estejam a ser tratados nos hospitais portugueses dai que ainda não tenham sidos contactados. O SNS cobre em primeiro lugar situações de pessoas que residam em Portugal. Os portugueses em países estrangeiros tem direito a ser tratados pelos sistemas de saúde dos países onde residem".