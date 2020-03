Marcelo deixa apelo aos mais velhos: «Não levem muito longe a tentação dos contactos»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou, esta quarta-feira, a sua preocupação com as consequências sociais da pandemia de Covid-19, alertando aos grupos mais velhos para permanecerem em casa. Depois de casos de contágio em lares de idosos, o Chefe de Estado reuniu-se com a União das Misericórdias Portuguesas e com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a quem deixou elogios pelo trabalho feito diariamente.









"Renovo o apelo àqueles que como eu, têm mais de 70 anos, que mantendo os seus passeios higiénicos, não levem muito longe a tentação dos contatos, porque têm um grau de risco maior que os outros estratos da população", alertou o Presidente da República, alertando para as restrições a contatos sociais como jogos de cartas na rua.



Mais de 19 mil pessoas morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados esta quarta-feira às 11h00.



Foram registados mais de 427.940 casos de infeção em mais de 181 países e territórios desde o início da epidemia.



Em Portugal, o número de mortes associadas ao vírus que provoca a covid-19 subiu para 43 em Portugal, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) , num boletim que regista 2.995 casos de infeção.



O País, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.



