Marcelo diz que Jorge Jesus merece todas as homenagens mas não quer injustiças

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa abordou esta segunda-feira as conquistas de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo, enaltecendo o feito do treinador português, que se sagrou campeão da Libertadores, no sábado. Questionado se iria condecorar Jorge Jesus, o chefe de estado diz que o primeiro impulso é sim, mas que quer ter a certeza que não há injustiças neste campo."O Jorge Jesus, ao dedicar a vitória ao povo português , ao agradecer ao povo português, ao entrar com a bandeira portuguesa, ao recordar a importância de Portugal, disse aquilo que todos nós sentimos sempre que um português chega mais longe e é excelente em todos os domínios de atividade", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando: "O meu impulso imediato era condecorá-lo, mas por muito grande que seja a emoção no exercício do meu mandato, tenho de ouvir o Conselho das Ordens e quero ter certeza que não há injustiça… Tenho de ponderar se há outros que não foram [condecorados] e que merecem. Mas que ele merece de facto todas as homenagens, isso merece."O Presidente da República, que revelou ainda o que técnico português já lhe respondeu, após receber a mensagem de felicitações pela conquista da Libertadores: "Foi uma resposta na sua onda habitual: que se sentia muito feliz com a minha lembrança e como tinha Portugal sempre no pensamento".