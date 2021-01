Marcelo Rebelo de Sousa: «As circunstâncias mudam, mas a pessoa é a mesma»

Marcelo Rebelo de Sousa falou este domingo em sua casa, em Cascais, à RTP sobre a sua reeleição como Presidente da República, declarando que "as circunstâncias mudam, mas a pessoa é a mesma".

Depois de ter sido noticiada a sua reeleição nas eleições presidenciais de hoje, com mais de 61% dos votos, quando estão contabilizadas 99% das freguesias, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "é muito difícil estar agora a prever como é o segundo mandato".

"Só começa dia 9 de março. Temos de esperar para ver. Serão cinco anos todos eles muito diferentes entre si, como foram os do primeiro mandato. A pessoa é a mesma. As circunstâncias mudam, mas a pessoa é a mesma", acrescentou, filmado no interior da sua casa.

O chefe de Estado, que se recandidatou ao cargo com apoio formal de PSD e CDS-PP, já tinha falado por duas vezes aos jornalistas que se encontram à porta da sua residência, em Cascais, no distrito de Lisboa, o chefe de Estado e recandidato presidencial prestou declarações à RTP.