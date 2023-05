Marcelo Rebelo de Sousa segura Governo mas deixa avisos a António Costa: «Não se resolve pedindo desculpa»

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a dizer que João Galamba devia ter sido exonerado e reafirmou a "divergência" com António Costa relativamente ao ministro das Infraestruturas. No entanto, o Presidente da República optou por segurar o Governo e não irá dissolver o Parlamento, embora tenha deixado muitos recados ao Primeiro-Ministro."Terei de estar ainda mais atento, pois julgava que existia acordo sobre o essencial. Viu-se que há uma diferença de fundo. Terei de estar ainda mais atento e interveniente no dia a dia, para evitar o recurso a poderes que a Constituição me dá e do qual não posso abdicar", disse o chefe de Estado numa comunicação ao país."Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador da equipa mais próxima? Como pode esse ministro não ser responsável por situações, bizarras e deploráveis?", começa por perguntar. "Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido, é preciso pagar por aquilo que se faz ou deixou de fazer. Não se mistura política com a justiça, não se apaga dizendo que já passou, não passou", diz Marcelo, que agora critica as questões de "boa consciência" que levaram António Costa a não aceitar a demissão de Galamba."Foi por tudo isto que entendi que o ministro das Infraestruturas devia ter sido exonorado", esclarece. "Por tudo isto houve uma divergência de fundo" com António Costa, explica. Não sobre a "pessoa e as qualidades" do ministro das Infraestruturas, mas sobre a "responsabilidade, credibilidade e autoridade do ministro, Governo e do Estado"."No passado foi sempre possível acertar agulhas, mas desta vez não. Foi pena", refere. A responsabilidade dos governantes "não foi assumida como devia ter sido", acrescenta o Presidente da República.