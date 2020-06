Mário Centeno demite-se do Governo: João Leão é o novo ministro das Finanças

O Presidente da República aceitou esta terça-feira a demissão de Mário Centeno, das suas funções de ministro das Finanças. A decisão foi tomada depois de o governante ter concluído a conceção do Orçamento do Estado Suplementar, aprovado hoje em Conselho de Ministros. Conforme indica a nota da Presidência da República, o sucessor será João Leão, até aqui secretário de Estado do Orçamento.



"O Presidente da República recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão", lê-se na nota de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada há minutos na página da Presidência da República.





"O Presidente da República aceitou as propostas, realizando-se a cerimónia da posse no dia 15 de junho, às 10 horas", indica ainda.