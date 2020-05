Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e atual comentador da SIC, abordou este domingo a polémica que na última semana colocou Ricardo Quaresma e André Ventura nas bocas do mundo, depois de o deputado do Chega ter defendido um confinamento especial para a comunidade cigana.





Marques Mendes considerou que a resposta do internacional português foi "talvez a mais eficaz que alguma vez alguém deu a Ventura"."Acho que André Ventura não está preocupado com o ciganos, ele quer uma causa, uma bandeira. Está preocupado em dar nas vistas, em ter visibilidade e em tentar 'sacar' alguns votos, mas desta vez foi lá e saiu tosquiado. António Costa respondeu bem e grande resposta de Ricardo Quaresma, que o pôs aflito. Não apenas provou que é um grande campeão como tem um grande pensamento. Acho que foi até hoje talvez a resposta mais eficaz que alguém deu a Ventura."