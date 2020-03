Medeia Filmes partilha três filmes por semana em streaming para combater isolamento

A maior parte dos cinemas em Portugal encerraram visto serem um espaço que muito contribuía para a propagação do novo coronavírus. A Medeia Filmes, que explora os cinemas Nimas, foi uma das empresas que assumiu a decisão de encerrar as salas mas, em alternativa, oferece agora aos amantes da Sétima Arte a possibilidade de continuarem com um pouco de cultura através da internet.





Assim, a distribuidora passou a disponibilizar gratuitamente e em streaming, no seu site oficial, três filmes por semana, todas as terças, quintas-feiras e sábados, de forma a combater o isolamento da população.A oferta começou esta terça-feira com 'O Estado das Coisas', do conceituado Wim Wenders. Na quinta-feira, haverá novo filme do alemão, 'Paris, Texas', o seu filme mais conceituado. Já no sábado, o realizador que esteve na última edição do Lisbon & Sintra Film Festival, em novembro, vai ter exibição o 'Lisbon Story - Viagem a Lisboa' no site oficial da Medeia Filmes.