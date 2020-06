Médico infetado com covid-19 morre no Hospital São José

Um médico que estava infetado pelo novo coronavírus morreu na quinta-feira na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa, confirmou hoje à agência Lusa o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM)."Confirmo a informação do falecimento de um médico, nos cuidados intensivos do Hospital de São José, ao qual endereço à família os pêsames", disse Jorge Roque da Cunha.





Este é o primeiro caso conhecido da morte de um médico por covid-19 desde o início do surto em Portugal.A notícia foi avançada durante a noite de quinta-feira pelo jornal Público, que também dá conta de que o médico que morreu terá sido infetado por um colega e que este é o primeiro caso de uma morte associada ao SARS-CoV-2 neste grupo profissional.O diário acrescenta que o médico tinha 68 anos, "estava internado há mais de 40 dias", era especializado em medicina geral e familiar e colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral, que, assim como o São José, pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC).O Público refere ainda que este profissional de saúde "não teria fatores de risco associados".O secretário-geral do SIM reiterou à Lusa a "necessidade de um grande cuidado pela parte dos profissionais de saúde e das pessoas, no sentido de não baixar a guarda em relação às medidas de proteção", para mitigar a propagação da pandemia.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.524 pessoas das 38.089 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.