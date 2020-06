Megaoperação contra No Name Boys: PSP fala em "extrema violência" e admite mais detenções

A Polícia de Segurança Pública confirmou esta manhã a detenção de sete pessoas com ligações aos No Name Boys, seis hoje e uma ontem no âmbito da operação "Sem Rosto", que decorre desde maio de 2019. O comissário Bruno Penha admitiu que ainda possam haver mais.





"Estamos a falar de situações muito particulares, com agressões múltiplas, em que as vítimas estiveram em risco de vida", frisou.

Na conferência de imprensa, Bruno Penha rotulou de "extrema violência" algumas das ações das quais os detidos são suspeitos. Em causa estão "um crime de homicídio na forma tentada, crimes de roubo, agressão qualificada, dano e furto".De acordo com o comissário, os agressores "Tinham conhecimento prévio de moradas, veículos e rotinas" das vítimas.