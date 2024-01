Megaoperação da PJ visa Miguel Albuquerque e câmara do Funchal: buscas na Madeira, Lisboa, Braga, Guarda e Coimbra

O Ministério Público (MP) e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (UNCC/PJ) estão a realizar uma mega-operação judicial na Madeira e no Continente. Correio da Manhã sabe que as buscas visam prioritariamente o governo regional da Madeira e o próprio presidente, Miguel Albuquerque, do PSD. Também a câmara do Funchal, presidida pelo social-democrata Pedro Calado, está a ser alvo desta operação.