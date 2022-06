Mensagens de telemóvel revelam plano para homicídio de Igor Silva no Dragão

São mensagens de telemóvel trocadas entre Marco ‘Orelhas’ e o cunhado, Paulo ‘Chanfras’, que revelam os planos para o homicídio de Igor Silva na festa do Dragão, como dá conta o 'Correio da Manhã' . Dezenas de ameaças, com ‘Chanfras’ a garantir que era preciso "f**** os cornos do Igor".Recorde-se que três (Marco 'Orelhas', Paulo 'Chanfras' e Diogo 'Xió') dos nove detidos na operação 'Fim de Festa', no âmbito do processo de investigação ao homicídio de Igor Silva durante a festa do título do FC Porto, no Dragão, ficaram ontem em prisão preventiva.