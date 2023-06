Metade das famílias mais pobres cortou nos medicamentos em 2022

As barreiras financeiras ao acesso a cuidados de saúde subiram no ano passado, mas essencialmente para as famílias com os rendimentos mais baixos. Entre o grupo mais desfavorecido da população, metade dos indivíduos terá optado por cortar em medicamentos necessários, indica um novo estudo da autoria dos especialistas em economia da saúde Pedro Pita Barros e Eduardo Costa.O estudo, "Acesso a Cuidados de Saúde 2022", apresentado nesta terça-feira, conclui que o ano passado "foi, em vários aspectos, um ano de pior situação de acesso aos cuidados de saúde para a população, com o custo de menor acesso concentrado na população economicamente menos favorecida". Leia a notícia na íntegra no Negócios