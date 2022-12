Metro, comboios e autocarros com problemas de circulação devido à chuva intensa

O mau tempo que se faz sentir esta madrugada em Lisboa está a afetar a circulação de autocarros da Carris e o Metropolitano está com restrições nas estações do Jardim Zoológico e Chelas.Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá também conta de várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.De acordo com a ANEPC, estão cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 8 entre Odivelas e Loures e a EN 250 em Frielas devido ao galgamento do rio.Estão igualmente cortadas a EN115 na Rotunda das Oliveiras e A-das-Lebres, Loures, os acessos à A8, em Loures, EN115-2 Maxial-Ermegeira devido a um deslizamento de terras, a EN9 Ponte Rol, Torres Vedras, e a Calçada de Carriche, Odivelas, por causa de uma derrocada de terras.Em Lisboa estão intransitáveis os túneis do Campo pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim, o Eixo Norte-Sul, a Radial de Benfica, a Segunda Circular no sentido Lisboa Norte, a Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, a Avenida de Berna, todos os acessos à Praça de Espanha e Avenida Calouste Gulbenkian.Estão também intransitáveis, a Avenida de Ceuta, Alfredo Bensaúde, Estrada do Penedo, Alcântara (vários locais), Cruzamento Gago Coutinho com EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de santo Contestável, Avenida 24 de Julho até Belém e Avenida de Ceuta junto ao acesso à ponte 25 de abril.De acordo com informação da Infraestruturas de Portugal (IP) enviada à Lusa estão também cortados o acesso ao IC19 para Rio de Mouro, a N6 (Auto da Boa Viagem), acesso IC16 para a CRIL, Pontinha e o acesso ao IC19 para a Buraca.O IP7 está igualmente cortado no sentido Norte-Sul para a Ponte 25 de Abril.