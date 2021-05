Microsoft vai descontinuar Internet Explorer em 2022

Após 25 anos, a Microsoft vai pôr um fim ao papel do Internet Explorer no mundo dos navegadores. Embora tenha sido o início da relação com a Internet para muitos utilizadores, há já alguns anos que o "velhinho" Internet Explorer tem sido ofuscado por outros navegadores, nomeadamente o Chrome da Google ou o Firefox.





Através de comunicado, a Microsoft anunciou que a carreira do Explorer terminará a 15 de junho de 2022, altura em que terminará o suporte a este navegador."Ao longo do último ano, podem já ter notado a nossa movimentação para lá do suporte ao Internet Explorer", detalha a Microsoft, em comunicado. "Hoje estamos a anunciar o próximo passo da nossa jornada: anunciamos que o futuro do Internet Explorer no Windows 10 é no Microsoft Edge".O Microsoft Edge é o navegador mais recente desenvolvido pela tecnológica de Redmond, com a primeira versão apresentada em 2015.De acordo com a Microsoft, "a aplicação para desktop do Internet Explorer 11 vai ser descontinuada e o suporte será retirado a partir de 15 de junho de 2022, para certas versões do Windows 10".A empresa deixa ainda a nota de que o processo de "reforma" do Explorer não afetará as aplicações Windows 10 LTSC ou Server Internet Explorer 11. Na prática, as versões para o consumidor comum do Windows deixarão de contar com este navegador.Atualmente, o mercado de navegadores é dominado pelo Chrome, que detém quase 65% do mercado (dados da StatCounter). O Safari, desenvolvido pela Apple, tem a segunda maior fatia do mercado, com quase 19%. Em sentido contrário, em abril deste ano, o Internet Explorer representava 0,71% do mercado.