Miguel Oliveira: «Força e coragem para toda a família Carreira»

Multiplicam-se as mensagens de apoio à família de Sara Carreira, que morreu sábado aos 21 anos na sequêncoa de uma violenta colisão na A1.





"Não conheço a Sara Carreira pessoalmente mas como português que sou admiro o percurso do Tony e dos seus filhos. Sempre se superaram para chegar longe na vida. Talvez não seja ninguém para a família Carreira mas a minha empatia por aquilo que estão a sentir leva-me a escrever estas linhas. Talvez o facto de terem vivido grande parte do tempo na Charneca da Caparica me levasse a criar este laço de admiração por alguém que "era dali" tal como eu. Desejo apenas força e coragem para toda a família Carreira neste momento tão negro que atravessam. Um abraço", escreveu o piloto.