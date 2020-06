Ministério Público alemão assume que Maddie está morta

O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, assumiu esta quinta-feira que Madeleine McCann, desaparecida em 2007 no Algarve aos 3 anos, está morta.

"Gostava de começar por dizer que na investigação do desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann, com 3 anos, da Praia da Luz, no Algarve, assumimos que a menina está morta," afirmou Christian Wolters, procurador e porta-voz, durante uma declaração à imprensa sem direito a perguntas.

Referindo que se tratava de uma curta declaração, Christian Wolters, procurador e porta-voz do Ministério Público de Braunschweig adiantou que está a ser investigado "um cidadão alemão, de 43 anos, por suspeita de homicídio".

O suspeito foi acusado de abuso sexual de menores, entre outros crimes, e está a cumprir pena de prisão.

A carrinha (onde viveu) e o Jaguar do novo suspeito de raptar Maddie: veja as imagens



A carrinha (onde viveu) e o Jaguar do novo suspeito de raptar Maddie: veja as imagens

"O homem terá vivido no Algarve, durante períodos entre 1995 e 2007. Segundo as informações que temos, terá desempenhado vários trabalhos em Lagos, alguns deles ligados à gastronomia. Outras evidências sugerem que cometeu vários crimes para conseguir dinheiro, incluindo roubo em cadeias de hotéis e casas de férias e tráfico de drogas", acrescentou Christian Wolters.

O procurador pediu ainda a colaboração de todos para encontrar informações ligadas ao caso.

A polícia britânica, em simultâneo com a polícia alemã, lançou na quarta-feira um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007.

Registos telefónicos colocam este homem na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.

A Metropolitan Police, que está a investigar o desaparecimento numa investigação designada por Operação Grange, divulgou imagens de uma carrinha caravana branca de marca Volkswagen que o suspeito usou para viver e também um automóvel Jaguar de que foi proprietário.

«Sabia que era uma pessoa alemã»: Novo proprietário da casa do suspeito de raptar Maddie comprou imóvel em 2011 «Sabia que era uma pessoa alemã»: Novo proprietário da casa do suspeito de raptar Maddie comprou imóvel em 2011

A carregar o vídeo ...

A polícia tornou também públicos dois números de telemóvel, um usado pelo suspeito e que terá recebido uma chamada entre as 19:32 e 20:02 de 03 de maio na zona da Praia da Luz, e outro que iniciou o telefonema e cujo autor poderá ser uma "testemunha altamente significativa".

O apelo público foi feito também pela BKA na estação de televisão ZDF e o objetivo é conseguir mais informação para provar ou descartar o envolvimento do suspeito.

"Embora este homem seja suspeito, mantemos uma mente aberta quanto ao seu envolvimento e esta continua sendo uma investigação sobre pessoas desaparecidas. O nosso trabalho como detetives é seguir as pistas, manter a mente aberta e estabelecer o que aconteceu naquele dia em maio de 2007", disse na quarta-feira o responsável pela investigação, o Inspetor Chefe Mark Cranwell.

Madeleine McCann desapareceu a 03 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

A polícia britânica começou por formar uma equipa em 2011 para rever toda a informação disponível, abrindo um inquérito formal no ano seguinte, tendo até agora despendido perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros).

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.