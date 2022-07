Ministério Público pede condenação de Paulo Gonçalves no 'E-toupeira' e este reage: «Já estou condenado, sou sempre o Toupeira»

Prosseguiu esta manhã, no Campus da Justiça, o julgamento do caso ‘E-toupeira’, que tem como principal arguido Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica. Depois de ouvido o perito da Polícia Judiciária, deu-se início à fase de alegações finais, altura em que o Tribunal comunicou entender estarem provados os factos e crimes de corrupção ativa e passiva, não fazendo referência a penas. "Já estou condenado, sou sempre o Toupeira. Vou viver com isso para o resto da minha vida. Espero que em face da postura que demonstrei, se faça a justiça do Tribunal e não da opinião publica", disse já no final, num discurso curto, o agora agente de jogadores.

Paulo Gonçalves está acusado de aceder a informação privilegiada através dos outros dois arguidos, José Augusto Silva e com o conhecimento de Júlio Loureiro, sendo estes recompensados "com convites para assistir a jogos do Benfica em bancadas privilegiadas do estádio, com oferta de vestuário do Benfica e produtos de merchandising". O agora agente de jogadores ter-se-á mostrado, inclusivamente, disponível para de tudo fazer para garantir a "contratação do sobrinho de José Augusto Silva como funcionário do museu do Benfica".

A defesa do jurista, pedindo a absolvição do mesmo, sustentou: "A que título comparticipou Paulo Gonçalves? Estava ao lado dos outros arguidos a carregar nas teclas? Ou dizer-se que A pediu a B é crime? O povo diz que perguntar não ofende. Posso pedir o que quiser, pedir não é comparticipar. As camisolas do Samaris e do Svilar não podem contar como provas suficientes. Camisolas? Acontece em todo o lado, é banal. Paulo Gonçalves não teve nenhum comportamento anormal com estes convites. Há uma amizade com estas pessoas que vem muito de trás. Só mentes que estão sempre à procura do crime é que veem em todas as condutas essas ideias malévolas."

A leitura da sentença ficou agenda para 4 de novembro.



(em atualização)