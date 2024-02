Ministério Público pede prisão preventiva para os três detidos suspeitos de corrupção na Madeira

Durante os últimos três dias, num total de 8 horas, Pedro Calado aceitou responder às questões do juiz de instrução criminal. Mas após prestar todos os esclarecimentos ao magistrado, ao final da manhã de quinta-feira, alegou que estava "desgastado" e não tinha condições para prosseguir com o interrogatório, segundo apurou o

junto de fonte judicial.



O Ministério Público pediu prisão preventiva para os três detidos no âmbito da investigação por suspeitas de corrupção na Madeira, entre os quais o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado.O líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia, também já foram ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).No âmbito deste processo, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), foi constituído arguido e acabou por renunciar ao cargo, o que levou à queda do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.