Morreram mais 27 pessoas em Portugal com coronavírus e casos confirmados aumentaram 2,5%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 762, o que traduz uma subida de 27 óbitos (+3,7%) face a ontem, quando estavam contabilizados 735, anunciou a DGS esta terça-feira, 21 de abril.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2,47% para 21.379, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 516. Ontem tinham aumentado 3,25% para 20.863.





O crescimento diário do número de mortos acelerou em termos absolutos (27 contra 21 ontem), sendo que a taxa de crescimento também cresceu (3,7% contra 2,9% ontem).Verifica-se uma desaceleração na taxa de crescimento do número de infetados (2,47% contra 3,25% ontem). Em termos absolutos também baixou (516 contra 657 ontem).A taxa de crescimento dos novos casos está desde 11 de abril na casa dos 3% e taxa de crescimento dos óbitos também tem vindo a baixar.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,56%, ligeiramente acima do registado ontem (3,52%).Segundo o boletim diário da DGS, há 441 mortos no Norte (mais de metade do total), 133 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 171 no centro e 11 no Algarve. Os Açores registam seis óbitos, enquanto Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.Entre as vítimas mortais, 507 têm mais de 80 anos; 159 entre 70 e 79; 77 entre 60 e 69; 20 entre 50 e 59 e 11 com idade entre 40 e 49 anos. 382 são mulheres e 380 homens.O número de casos suspeitos aumentou para 202.769 (ontem estava em 198.353) e 5.009 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.739 ontem).Existem 917 casos recuperados, bem acima dos 610 nos últimos dias, superando pela primeira vez o número de óbitos.O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 30.646 (contra 30.805 ontem).