Morreu a cantora brasileira Gal Costa

Gal Costa, cantora brasileira de 77 anos, morreu esta quarta-feira. Segundo a 'Globo', a artista tinha feito uma pausa nos espectáculos, depois de ser sujeita a uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.Nascida em 1945 como Maria da Graça Costa Penna Burgos (Gracinha para os amigos mais próximos) adotou o nome artístico Gal Costa sobre o qual construiu a sua carreira.Uma das mais famosas cantoras brasileiras a surgir na década de 60, colaborou com Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil (os Doce Bárbaros) e também no disco Tropicália ou Panis et Circensis, um dos discos fundamentais da música popular brasileira.