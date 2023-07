Morreu a cantora Sinéad O'Connor

A cantora irlandesa Sinead O'Connor, autora da canção "Nothing compares 2-u" morreu aos 56 anos, informa o The Irish Times. A também compositora lançou dez álbuns ao longo da carreira. A causa de óbito não foi divulgada.A compositora teve três filhos, um dos quais faleceu no ano passado com 17 anos. Na sua última publicação no Twitter, Sinead O'Connor deu conta da dor que vinha a sentir desde a perda do filho. "Tenho vivido como uma criatura noturna morta-viva desde então. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma", escreveu.A artista recebeu, no início deste ano, o prémio de álbum clássico irlandês nos RTÉ Choice Music Awards. Na data, em jeito de homenagem, Sinead O'Connor dedicou o álbum "I Do Not Want What I Haven't Got" a todos os membros da comunidade de refugiados da Irlanda.