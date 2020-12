Morreu a mulher esfaqueada pelo marido na Madeira: suspeito treinou camadas jovens do Nacional

Morreu esta quinta-feira a mulher de 42 anos esfaqueada pelo marido no bairro do Pico das Romeiras, no Funchal, Madeira, na noite desta quarta-feira. Segundo apurou o 'Correio da Manhã' a violenta agressão à faca deu-se durante uma discussão do casal, motivada por causa de um apartamento de ambos e da divisão do mesmo no divórcio entre os dois. O suspeito treinou camadas jovens do Nacional.