Morreu Constança Braddell, jovem que sofria de fibrose quística

Constança Braddell, a jovem que sofria de fibrose quística e emocionou Portugal, morreu este domingo aos 24 anos.



A estudante estava internada nos cuidados intensivos há mais de uma semana, com "um prognóstico muito incerto e extremamente reservado”, devido a um pneumotórax.







Leia o comunicado da família de Constança:



É com grande tristeza que hoje, dia 11 de julho pouco depois das 14h, a nossa querida Constança nos deixou.



A Constança viveu constantemente a sua vida com um admirável positivismo e entrega. Nunca tomou nada por garantido, apreciando cada momento da sua vida como se fosse o seu último.



Obrigada a todos os que se juntaram recentemente para ajudá-la a celebrar a Vida - é graças a todos e cada um de vós que ela viveu os mais extraordinários últimos meses da sua vida feliz e esperançosa.



Aos amigos que enriqueceram em tanto a vida da Constança, um obrigada do fundo do coração. Que a Luz dela nunca vos abandone.. seguimos juntos!



Um obrigado muito especial à incrível equipa médica que tomou conta da Constança ao longo da sua vida.





A Constança mostrou ao mundo o significado de "Acreditar" e tornou-se numa inspiração para todos nós. Ela será e permanecerá sempre uma fonte de inspiração.

Aquela com o sorriso mais contagioso, que radiava energia e uma força de espírito inigualável.

Constança Braddell tu és, e serás para sempre, a nossa maior guerreira. Nós amamos-te





View this post on Instagram A post shared by Constança Braddell (@cbraddell)





Constança Braddell ficou conhecida pelos portugueses após denunciar a sua luta contra a fibrose quística (doença rara e incurável) e fazer um apelo desesperado para que fosse tratada com o medicamento experimental Kaftrio.



O apelo da jovem surtiu efeito e Constança estava há cerca de três meses a fazer o tratamento com o remédio, devido a uma autorização especial.



A irmã da jovem, Vera Salvador Marques, tinha confirmado ao CM esta semana um "agravamento do quadro clínico" da jovem, devido ao pneumotórax. Na altura aproveitou para agradecer o carinho e apoio de todos os portugueses durante toda a luta de Constança.