Morreu Djão, antigo avançado do Belenenses e internacional português

O Belenenses comunicou, no sábado, a morte de Djão, aos 64 anos. Antigo jogador do clube da Cruz de Cristo, foi uma vez internacional português em setembro de 1981.

Aconteceu num particular disputado no Estádio José Alvalade, com vitória lusa sobre a Polónia (2-0), tendo Djão entrado para o lugar de Chalana. Na altura era jogador do Belenenses e, antes, tinha representado o Desp. Chavess.

Após sair do Restelo ainda representou Penafiel, Marco e Rebordosa, tendo aqui terminado a carreira, na época 1993/94.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.

Leia a nota de condolências do Belenenses:



"Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol "Os Belenenses" tomaram conhecimento do falecimento de Djão no dia de ontem aos 64 anos, avançado do Clube ao longo de oito temporadas, entre 1979/80 e 1986/87, onde vestiu a camisola da Cruz de Cristo por 168 vezes apontando 42 golos, tendo chegado a representar a Selecção Nacional.



Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os seus familiares e amigos, em especial a seus filhos, as mais sentidas condolências."