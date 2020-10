Morreu Eddie Van Halen, um dos grandes guitarristas de todos os tempos. O músico tinha 65 anos e lutava contra um cancro na garganta.





A notícia está a ser avançada pelo site 'TMZ', que dá conta que o músico, que pertencia aos Van Halen, que já passaram por Portugal, com um memorável concerto no Estádio José de Alvalade, em 1995, morreu no hospital de St' John's, esta terça-feira. Tinha a mulher, Janie, ao seu lado, bem como o filho, Wolfgang, e o irmão Alex.