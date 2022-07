Morreu Encarnação Sousa, a mulher mais velha de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nasceu em Tourais, uma pequena aldeia do concelho de Seia, a 20 de março de 1909, quando a monarquia era o regime político em Portugal. Encarnação Sousa morreu na madrugada de quinta-feira aos 113 anos. Era a mulher mais velha do País e uma das mais idosas da Europa."Estava sempre bem-disposta, gostava de conversar e todos os dias, à refeição, bebia um copo de vinho da adega de Vila Nova de Tazem", confidenciou Maria Helena Batista, funcionária do Centro Social Paroquial Nossa Senhora Assunção, ao Correio da Manhã . Encarnação Sousa teve nove filhos, 14 netos, 23 bisnetos e três trinetos.