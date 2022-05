Morreu Jethro Lazenby, filho de Nick Cave. Músico já tinha perdido outro filho há sete anos

Jethro Lazenby, filho do músico australiano Nick Cave, faleceu aos 31 anos. O jovem modelo é o segundo filho que o cantor perde, depois do falecimento de Arthur, em 2015, na sequência de uma queda fatal em Brighton, Inglaterra.Apesar do trabalho no mundo da moda, Jethro enfrentava vários problemas familiares, bem como de saúde. Diagnosticado com esquizofrenia, o segundo filho de Nick Cave já tinha sido notícia por agredir a mãe e a namorada.Num breve comunicado, Nick Cave declarou: "É com muita tristeza que confirmo o falecimento do meu filho Jethro. Agradecemos que respeitem a privacidade da nossa família."