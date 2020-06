Morreu jornalista que disse que o coronavírus "é maricas porque morre com espuma de sabão"

O veterano jornalista de desporto da Nicarágua, José Francisco Ruiz, falou com desdém sobre o coronavírus no mês de maio e morreu hoje, vítima de covid-19, segundo informou a 'Rádio Nicarágua', "depois de lutar durante vários dias contra os sintomas". Tinha 75 anos.





A meio de maio Ruiz, simpatizante do governo de Daniel Ortega, que conduzia também um programa desportivo na televisão, no Canal 6, disse que a Covid-19 era "maricas" e relacionou a doença com a oposição, com teorias da conspiração , dizendo que se prevenia com medicina caseira."Este vírus é maricas, como os opositores, vê como é maricas: morre com espuma de sabão", disse na televisão.O seu interlocutor adveriu-o para ter cuidado com o que dizia, mas o jornalista não se conteve e disse que o coronavírus estava "a fazer aquilo para o que foi feito", sem mencionar por quem. "Eles dizem que é preciso eliminar os velhos, porque os velhos gastam muito e são muitos. A guerra foi contra os velhos, este vírus é para os velhos."E ainda deixou uma receita, que teria sido usada com sucesso por um conhecido seu. "Gargarejar água com sal e limão três vezes por dia, banhos de água quente com folhas de eucalipto e em quatro ou cinco dias o vírus morre."