Morreu Nuno Graciano

O apresentador de televisão e empresário Nuno Graciano morreu esta quinta-feira, aos 54 anos. A notícia foi avançada pela SIC Notícias. Graciano foi um dos rostos da CMTV, onde conduziu o programa ‘Manhã CM’, ao lado de Maya.

Nuno Graciano estava em coma e com "prognóstico reservado". O estado de saúde do apresentador foi tornado público na quarta-feira, através de um comunicado partilhado na rede social Instagram, que dava conta que Graciano tinha sofrido um "problema de saúde" na segunda-feira.

Nascido em Celorico da Beira, o "tio Careca", como se auto-intitulava, era pai de quatro filhos. Teve dois filhos com Patrícia Chester, com quem namorou durante 10 anos, e duas filhas com a antiga modelo Bárbara Elias, com quem esteve durante 13 anos e de quem se separou em 2018. Em 2022, assumiu publicamente o namoro com a pintora luso-brasileira Talita Barbosa.

Nuno Graciano estreou-se na televisão em 1994, com ‘Doutores e Engenheiros’, na TVI. Participou no formato da estação durante dois anos. Uma década mais tarde, Graciano ingressou na SIC. Conduziu o entretenimento das tardes da estação, em "Contacto" (2006-2009), ao lado de Rita Ferro Rodrigues, e, posteriormente, com Maya. Nos três anos seguintes, apresentou o programa de apanhados "Não Há Crise" e teve uma passagem breve pelos programas matinais, com Vanessa Oliveira, em "Companhia das Manhãs".



Juntamente com o apresentador de televisão Nuno Eiró, colega na SIC, criou o grupo ‘pimba’ Nunos e Nunettes, que, em 2010, editou o álbum ‘Pimba Chique’. De 2013 a 2015, Graciano conduziu o programa de entretenimento ‘Manhã CM’, na CMTV, reeditando a dupla com Maya e tornando-se num dos primeiros rostos da história do canal.



Durante um período de ausência da televisão, fundou uma marca de produtos regionais certificados da Serra da Estrela, nomeadamente queijos, com o nome "Tio Careca".



Regressou à televisão pela mão do Canal 11, em 2019, para apresentar o programa ‘O Meu Clube’, dedicado a emblemas de divisões secundárias do futebol português.



Um ano mais tarde, Graciano anunciou uma nova ocupação como vendedor de casas e tornou-se diretor comercial da Remax.



Em 2021, candidatou-se pelo partido Chega à Câmara Municipal de Lisboa. O Chega obteve 4,41% dos votos e Nuno Graciano manifestou satisfação com o resultado, apesar do fracasso em eleger qualquer vereador. Após as eleições, explicitou que nunca pertenceu ao partido presidido por André Ventura.





O apresentador entrou no Big Brother Famosos, da TVI, em 2022, concluindo a participação no reality-show em sétimo lugar.