Morreu o ex-jogador do Vilanovense espancado à porta de discoteca em Famalicão

Morreu o jovem de 21 anos que estava internado em estado crítico no Hospital de Braga, depois de ter sido violentamente espancado à porta da discoteca Satélite Clube, em Vale São Cosme, Vila Nova de Famalicão, na madrugada de domingo. A informação da morte de Hugo Ribeiro está a ser avançada pelo Vilanovense FC, onde o jovem jogou futebol.

"É com enorme tristeza que tivemos conhecimento do falecimento do nosso ex-atleta de Sub23, Hugo Ribeiro. Endereçamos os nossos sentimentos à sua família e amigos. Desejamos que todos encontrem as forças necessárias para ultrapassar este momento de dor. Paz à sua alma", escreve o clube numa nota de falecimento, no Facebook.

O jovem jogador de futebol residia em Vila Nova de Gaia. No escalão de iniciados e juvenis, Hugo Ribeiro passou por clubes como o Leixões e o Rio Ave.