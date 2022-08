Morreu o humorista brasileiro Jô Soares

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pedras Soares (@flavia_pedras)

O apresentador e humorista brasileiro Jô Soares morreu esta sexta-feira, aos 84 anos. A informação foi confirmada pela ex-mulher, Flavia Pedras, nas redes sociais."Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Deixou-nos no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados", escreveu Flavia Pedras."O funeral será apenas para família e amigos próximos. Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira se tenham divertido com os seus personagens, repetido os seus bordões, sorrido com a inteligência afiada deste vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um tipo apaixonado pelo país onde nasceu e escolheu viver, para tentar transformá-lo, através do riso, num lugar melhor", acrescentou na mesma publicação a ex-mulher.