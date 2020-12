Morreu o jornalista Pedro Camacho

O jornalista Pedro Camacho morreu este sábado, aos 59 anos. O diretor de Inovação e Novos Projetos da agência Lusa estava internado há cinco semanas com covid-19.





Faleceu Pedro Camacho, grande jornalista, grande camarada. Filho e irmão de jornalistas, ex-diretor da Visão atual... Publicado por Henrique Monteiro em Sábado, 5 de dezembro de 2020

Através do Facebook, o jornalista Henrique Monteiro lamentou a morte de um "grande jornalista, grande camarada".O jornalista foi, entre 2005 e 2015, diretor da revista Visão e publisher do Grupo Impresa.Pedro Camacho era filho da escritora Helena Marques, que morreu no passado dia 19 de outubro.