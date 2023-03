Morreu Rui Nabeiro

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu este domingo aos 91 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.





"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, aos 91 anos", lê-se na informação enviada às redações.O fundador da Delta estava "hospitalizado devido a problemas respiratórios", adianta também o mesmo comunicado."Toda a família Delta está profundamente triste com esta perda e estende as sinceras condolências a todos aqueles que também hoje perderam um grande amigo", escreve a família, frisando estarem "empenhados em continuar o seu legado e honrar a sua visão, continuando a produzir o melhor café do mundo, apoiando as comunidades locais e promovendo a sustentabilidade"."O espírito empreendedor e a sua ética de trabalho estiveram sempre presentes nos momentos decisivos da sua vida. Em 1961, criou a Delta Cafés, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal e hoje em forte expansão nos mercados internacionais", acrecsenta também a empresa.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.