Morreu Sandro Lima, ex-futebolista que lutava há quatro anos contra uma leucemia

O jovem de 24 anos, Sandro Lima, morreu esta segunda-feira de manhã, após uma dura luta contra a leucemia. Sandro estava doente há cerca de quatro anos.





"É com a maior dor do Mundo e Saudade nos nossos corações que nos despedimos de ti meu amor.

Agora és um anjo.

Hoje o céu está em festa e nós aqui ficamos a chorar de saudades da tua alegria, do teu sorriso.

Vamos amar-te para sempre.

Vais ser sempre o nosso maior AMOR", lê-se na descrição.

O antigo namorado da ex-concorrente de reality-shows, Fanny Rodrigues, tinha o sonho de ser futebolista e estudava Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa quando a doença lhe bateu à porta. Fez a formação no Sp. Braga, passou pelo Boavista e pelo Casa Pia.Durante quatro anos, Sandro mostrou o seu dia a dia perante os seus seguidores no Instagram, sempre com palavras de esperança, coragem e força, inspirando milhares de pessoas que o seguiam naquela rede social.Esta segunda-feira, a morte do jovem foi confirmada pela família através da página da loja de roupa dos pais.