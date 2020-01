Morreu Sue Lyon, a 'Lolita' de Kubrick

Lolita, luz de minha vida, chama em minha carne. Meu pecado, minha alma. Lo-li-ta: a ponta da língua desce em três degraus no céu da boca para tropeçar de leve, no terceiro, contra os dentes. Lo. Li. Ta." Assim começa o livro de Vladimi Nabokov que foi adaptado para cinema por Stanley Kubrick. Lolita retrata a paixão de um homem de meia idade pela enteada adolescente. No cinema Humbert Humbert foi interpretado por

James Mason e Lolita por Sue Lyon. A atriz morreu este sábado, aos 73 anos.





Depois desse filme, a actriz haveria de participar em obras como

(1964) de John Huston, ou

(1966) de John Ford. No entanto ficou para sempre associada ao seu papel de jovem adolescente.





neurótica e patética, só se interessava por si mesma."







Lyon nasceu em 1946 e captou a atenção do realizador de Laranja Mecânica pela sua participação no The Loretta Young Show. O realizador escolheu-a para interpretar a jovem de 12 anos escrita pelo autor russo/norte-americano. O próprio Nabokov, que adaptou o seu romance (publicado em Portugal pela Relógio D'Água) para guião, deu o aval à jovem loira.A Noite da IguanaSete MulheresRetirou-se do cinema em 1980 e chegou a dizer que sentia pena da personagem Lolita. "Era