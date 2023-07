Morreu Tony Bennett

O cantor norte-americano Tony Bennett morreu, esta sexta-feira, aos 96 anos. A notícia é avançada pela Associated Press.O artista foi diagnosticado com doença de Alzheimer em 2016, mas continuou a cantar e a dar concertos até agosto de 2021. A sua última apresentação foi ao lado de Lady Gaga, com o espetáculo One Last Time, no Radio City Music Hall.Tony Bennett iniciou a sua carreira no mundo da música nos anos 50, sempre com o tom melancólico característico do jazz. Fez vários duetos que atravessaram gerações e teve uma carreira internacional considerada lendária. Fez mais de 150 gravações, vendeu mais de 60 milhões de discos, ganhou mais de 30 prémios e deu centenas de concertos.