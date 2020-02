Morreu Tozé Martinho

Morreu o ator e argumentista Tozé Martinho, avança a SIC Notícias. O artista português tinha 72 anos.





Segundo a estação de televisão, Tozé Martinho foi levado este domingo para o Hospital de Cascais, após se ter sentido mal, onde acabou por morrer.Afastado dos ecrãs há algum tempo, Tozé Martinho fraturou o colo do fémur em novembro do ano passado e teve de ser operado.Recorde-se que o artista sofreu um AVC em 2014.Tozé Martinho estreou-se em 1982 em 'Vila Faia', a primeira telenovela portuguesa, onde interpretou o papel do Inspector Silveira.Como guionista foi autor de Roseira Brava (1995), Vidas de Sal (1996), A Grande Aposta (1997), Todo o Tempo do Mundo (1999), Olhos de Água (2001), Amanhecer (2002) ou Dei-te Quase Tudo (2005) entre outras.