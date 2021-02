Morte de Alfredo Quintana: rivais unidos na hora da dor

As rivalidades perdem todo o tipo de protagonismo no momento de angústia e dor. Benfica e Sporting foram céleres a reagir ao falecimento de Quintana e endereçaram sentidas homenagens ao eterno guardião do FC Porto. Os encarnados não esqueceram a "família e amigos" numa primeira publicação, tendo depois vincado o enorme apreço pelo guardião no seu site oficial.

"Era um dos mais marcantes guarda-redes de andebol da atualidade. (...) Este é um momento para homenagear um atleta de excelência que sempre deu tudo pelas camisolas que envergou. Ficam o seu exemplo e forte espírito desportivo, que certamente permanecerão como referência para os jovens que ambicionam fazer carreira no andebol de alta competição", pode ler-se.

Por sua vez, o Sporting também recorreu ao Twitter para dar conta de que o "desporto ficou mais pobre" e apresentou os pêsames "à família, amigos e toda a família portista", isto antes de Rúben Amorim endereçar uma mensagem de apoio. "Queria deixar um abraço à família do Quintana, também um abraço forte para o FC Porto, que viveu isto também no ano passado com o Iker Casillas, teve um desfecho completamente diferente e, portanto, um abraço para eles. Estas situações colocam um pouco as coisas na perspetiva certa, sabendo que, às vezes, é só por 20 minutos, mas faz-nos pensar no que é realmente importante e, portanto, um abraço para eles", afirmou o técnico do Sporting, na antevisão ao clássico de hoje, frente ao FC Porto.

Outros emblemas como o Sp. Braga, V. Guimarães, Tondela, Rio Ave, Nacional, Famalicão, entre outros, também não ficaram indiferentes a esta perda.

A casa das modalidades leoninas assistiu a uma homenagem a Quintana, com os jogadores de Sporting e D. Bucareste a envergaram camisolas com o número 1 e o nome do jogador. Antes do duelo do grupo B da Liga Europeia, que os leões perderam por 32-31, foi respeitado um minuto de silêncio e nos ecrãs do recinto podia ler-se "Até sempre Quintana".