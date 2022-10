MP desiste de mandado de detenção contra Vale e Azevedo

O Ministério Público (MP) desistiu do mandado de detenção europeu contra Vale e Azevedo, emitido devido à condenação do antigo presidente do Benfica a dez anos de prisão.De acordo com o jornal 'Público', o MP pede a declaração de contumácia, de modo a que Vale e Azevedo seja impedido de obter documentos de identificação e de celebrar negócios jurídicos em Portugal. Vale e Azevedo pode ser declarado contumaz pelo Tribunal de Execução de Penas mas, apesar de o pedido ter sido feito em agosto, só em outubro é que os assistentes foram notificados.Vale e Azevedo vive em Londres desde 2018.