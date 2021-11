A mulher de João Rendeiro foi, esta quarta-feira, detida pela Polícia Judiciária (PJ).





A PJ esteve a fazer buscas, durante toda a manhã, a Maria de Jesus Rendeiro, ao presidente da ANTRAL, conhecido como 'Rei dos Táxis' e ao filho deste.A mulher do ex-banqueiro, que há dias foi presente a juiz mas alegou não estar em condições psicológicas para responder às questões do magistrado, é o principal foco da PJ e vista como uma potencial suspeita na ocultação da fortuna do marido.