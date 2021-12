E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira vive uma fase negra da sua vida. Depois de ter abandonado a liderança do clube da Luz, o empresário enfrenta agora um drama familiar. A mulher, Vanda Ribeiro Vieira, foi diagnosticada com cancro, escreve esta quarta-feira o Correio da Manhã.