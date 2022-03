Mulher de Maniche faz acusações a Pedro Sousa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maniche (@maniche_official)

Maniche recebeu muitas mensagens de apoio depois da publicação que fez nas redes sobre o incidente com Pedro Sousa. Num dos comentários, a mulher do ex-jogador acusou o jornalista de ser amigo do agente de Meité."Ainda lhe estragas o negócio", escreveu Joana Carvalho, que falou também em censura, referindo que Pedro Sousa "não gosta de liberdade de expressão".O ex-jogador Jorge Costa também comentou o post que Maniche fez no Instagram: "Em grande! Abraço meu amigo."Maniche desentendeu-se, a noite de terça-feira, em direto com Pedro Sousa, apresentador do programa Futebol Total e também diretor do canal.O jornalista acusou Maniche de desrespeitar Meité, médio do Benfica, enquanto o antigo jogador defendeu que já deu opiniões idênticas em relação a outros atletas, dando o exemplo do portista Zaidu. Durante o intervalo a situação descontrolou-se, e o antigo médio chegou a dar uma cabeçada e alguns pontapés a Pedro Sousa, já depois de agarrado por Rui Vitória e por António Carraça.