Mulher de Rendeiro diz que o marido está na África do Sul

Maria de Jesus Rendeiro, mulher de João Rendeiro, está em prisão domiciliária depois de ter confessado em interrogatório que o marido está fugido às autoridades na África do Sul, avança a RTP. Com a confissão a mulher conseguiu escapar à prisão preventiva.Maria de Jesus Rendeiro tinha sido detida esta quarta-feira após buscas da PJ às propriedades e carros do casal terem revelado obras de arte de João Rendeiro escondidas no carro de Maria de Jesus. A arguida terá argumentado no interrogatório que os quadros estavam dentro do carro, na casa de Lisboa, para serem transportadas para a casa da Quinta Patiño.