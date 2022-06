Mulher morta há dois dias em frente ao Hospital Amadora-Sintra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Polícia Judiciária investiga a morte de uma mulher, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição num carro estacionado no parque junto ao Hospital Amadora-Sintra. O alerta foi dado por uma utente daquela unidade hospitalar que se dirigia para o carro. Numa primeira análise feita ao corpo pela PSP, foi possível apurar que a vítima estaria morta há dois dias, ou até mais, no interior da viatura. Leia o artigo no 'Correio da Manhã '.