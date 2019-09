Mulher que acusou Neymar de violação foi indiciada por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão

Najila Trindade, mulher que acusou Neymar de violação, foi indiciada pela justiça brasileira por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão, segundo noticia do Globo Esporte.O caso entre Najila e o jogador do Paris Saint-Germain vira-se assim contra a mulher, que em julho já tinha visto a sua queixa ser arquivada.Recorde-se que Najila esteve com Neymar em Paris, em maio, depois de ter combinado encontrar-se com o jogador. Posteriormente, a brasileira acusou o avançado de a ter violado. O jogador defendeu-se e mostrou a troca de mensagens com Najila e o caso seguiu para os tribunais, que acabaram por não encontrar motivos para avançar com o processo ao atacante.