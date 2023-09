Museu Nacional de Arte Antiga recebe exposição fotográfica de Mimmo Jodice

O Museu Nacional de Arte Antiga vai receber, entre 7 de setembro e 29 de outubro, a exposição fotográfica 'Jodice - Canova', que permitirá aos portugueses conhecer um pouco melhor a obra do italiano Mimmo Jodice. Promovida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional italiano, a mostra irá decorrer na Galeria de Exposições Temporárias do Museu.'Jodice - Canova. Exposição fotográfica de Mimmo Jodice' coloca em diálogo dois artistas italianos de épocas diferentes: um dos maiores escultores do neoclassicismo europeu e um dos maiores intérpretes da fotografia contemporânea italiana e internacional; uma união que combina o ideal e o real, o corpo e a alma, a matéria e a imagem.Com 51 imagens a preto e branco, realizadas no início dos anos 90, Domenico "Mimmo" Jodice (n. 1934) percorre as principais etapas da produção do escultor Antonio Canova (1757-1822), num diálogo entre linguagens artísticas de grande impacto visual.Mimmo Jodice interpreta 17 esculturas de Canova com 51 fotografias, quatro ou cinco das quais dedicadas a cada obra de arte. Seleciona vislumbres, pontos de vista, mantendo uma escala de 1:1 entre o pormenor escultórico em foco e a dimensão da impressão fotográfica. Procura uma ligação visceral com Canova, com a sua visão, com o seu processo criativo e, ao aproximar-se das esculturas, revive o corpo natural, exalta a suavidade da carne, trazendo-as de volta à vida.Antonio Canova nas suas obras tenta alcançar a ideia absoluta do "Belo", concebido de acordo com os princípios neoclássicos da forma pura, desprovida de qualquer tipo de paixão, tormento e excesso. Jodice através das suas fotografias consegue não apenas repropor esta tensão estática, a beleza e a leveza das personagens, mas enfatiza estes elementos concentrando-se sobre alguns tratos e zoomando nos rostos, dá uma nova vida às obras de arte tornando-as muito contemporâneas. Na escolha dos detalhes Jodice não procura a beleza mas a intensidade.