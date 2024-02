Não almoça, tem uma dieta rígida e faz exercício regular: a rotina de Carlos III mudou?

O recente diagnóstico de cancro do rei foi recebido com choque pelas razões óbvias, mas também porque Carlos tem, há muitos anos, um estilo de vida bastante saudável, com uma alimentação cuidada e com base em produtos biológicos. De acordo com diversas fontes próximas, o rei prefere pão caseiro feito com farinhas ricas em nutrientes, como centeio e espelta, complementado com saladas de produtos biológicos, ovos escalfados, cogumelos selvagens, ameixas dos seus jardins de Highgrove House, juntamente com salmão, queijo e biscoitos (o homem também não é de ferro). Além disso, dois dias por semana o rei não come carne, outros dois dias não come peixe e há um dia em que não come lacticínios. Já em termos de exercício, de acordo com o jornal britânico The Telegraph, o rei tem uma rotina baseada nos cinco exercícios básicos da Real Força Aérea Canadiana, que faz duas vezes por dia. Não é por acaso que Camilla disse, em 2020, que o marido é "provavelmente o homem mais em forma que conheço". Boas notícias para os seus súbditos, más notícias para o cancro. Esperemos.Leia a notícia na íntegra na Máxima